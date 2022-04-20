櫃買中心20日表示，截至111年4月19日，國內社會責任債券流通在外共9檔，發行餘額為新台幣180.97億元；111年截至4月19日，已發行2檔，發行總金額合計為新台幣38億元，包括玉山銀行發行1檔新台幣11億元及遠傳電信發行1檔新台幣27億元，另有遠傳電信於4月18日取得社會責任債券資格認可。