今年來2檔社會責任債券 掛牌 11:542022/04/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，截至111年4月19日，國內社會責任債券流通在外共9檔，發行餘額為新台幣180.97億元；111年截至4月19日，已發行2檔，發行總金額合計為新台幣38億元，包括玉山銀行發行1檔新台幣11億元及遠傳電信發行1檔新台幣27億元，另有遠傳電信於4月18日取得社會責任債券資格認可。 今年來13檔永續發展債券 掛牌 今年來4檔可持續發展債券 掛牌 #新台幣 #社會責任債券 #遠傳電信 #掛牌 #櫃買中心 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年來7檔綠色債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 拚6月掛牌 數發部三大次長底定 04:102022/04/20 財經要聞 新台幣連三貶收29.23元 續創近19個月新低 17:322022/04/19 財經 合併案股臨會通過 遠傳股價漲至2年來新高 15:552022/04/18 財經 台鋼集團五大次集團 各擅勝場 04:102022/04/19 產業特刊 新台幣連二貶收至29.186元 創近19個月新低 18:122022/04/18 財經 戰略新板合格投資人 3月戶數爆發性成長 11:222022/04/15 財經 微型電動二輪車 強制領照投保 04:102022/04/20 金融．稅務 獨角獸赴海外掛牌 台灣創新板持續爭取創新公司 10:412022/04/16 財經 櫃買興櫃戰略新板合格投資人3月戶數爆發性成長 09:232022/04/18 財經 長興分割電材設備成立長廣 最快明年上市 04:102022/04/19 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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