櫃買中心20日表示，可持續發展債券方面，截至111年4月19日，國內可持續發展債券流通在外共計16檔，發行餘額達新台幣668.74億元；111年截至4月19日，已發行4檔，發行總金額合計為新台幣98.36億元。

包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元及元大銀行發行新台幣20億元，另有法國興業銀行於4月12日取得可持續發展債券資格認可。