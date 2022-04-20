今年來4檔可持續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，可持續發展債券方面，截至111年4月19日，國內可持續發展債券流通在外共計16檔，發行餘額達新台幣668.74億元；111年截至4月19日，已發行4檔，發行總金額合計為新台幣98.36億元。 包括兆豐銀行發行新台幣15億元、高盛金融公司發行1億美元、中華電信發行新台幣35億元及元大銀行發行新台幣20億元，另有法國興業銀行於4月12日取得可持續發展債券資格認可。 今年來13檔永續發展債券 掛牌 今年來2檔社會責任債券 掛牌 #可持續發展債券 #發行新台幣 #掛牌 #櫃買中心 #流通在外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年來7檔綠色債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 拚6月掛牌 數發部三大次長底定 04:102022/04/20 財經要聞 甲尚公司申請登錄興櫃一般板股票 10:122022/04/13 財經 綠茵生技19日每股60元掛牌興櫃一般板 10:122022/04/19 財經 華景電4/14得為融資券交易 16:472022/04/13 財經 富櫃200業績發表會 同致茂迪大樹 明登場 04:102022/04/14 證券．權證 升息趨勢下 國際板債市發行量今年面臨三變數 19:132022/04/13 財經 微型電動二輪車 強制領照投保 04:102022/04/20 金融．稅務 Q2戰略新板 自然人合格投資人抽獎 開跑 04:102022/04/14 證券．權證 橘焱胡同掛牌興櫃 每股35元 10:432022/04/13 財經 戰略新板合格投資人 3月戶數爆發性成長 11:222022/04/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。