今年來13檔永續發展債券 掛牌 11:542022/04/20 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心20日表示，為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，111年至4月19日已有13檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣370.52億元，而流通在外發行檔數為98檔，發行餘額為新台幣2,983.49億元。 此外，111年至4月19日，尚有5家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續於今年4月至6月底前上櫃掛牌。 今年來4檔可持續發展債券 掛牌 今年來2檔社會責任債券 掛牌 #永續發展 #債券 #掛牌 #櫃買中心 #上櫃掛牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚6月掛牌 數發部三大次長底定 04:102022/04/20 財經要聞 今年來7檔綠色債券 掛牌 11:542022/04/20 財經 董事長領軍衝 許璋瑤帶證交所開創新格局 04:102022/04/18 企業經營 料升息加速 美企再融資趕進度 04:102022/04/18 全球財經 綠茵生技19日每股60元掛牌興櫃一般板 10:122022/04/19 財經 富櫃200業績發表會 同致茂迪大樹 明登場 04:102022/04/14 證券．權證 張子敬出席OOC 暢談永續發展對策 04:102022/04/16 話題觀察 升息壓力 債市連二周淨流出 04:102022/04/19 投資理財 戰略新板合格投資人 3月戶數爆發性成長 11:222022/04/15 財經 微型電動二輪車 強制領照投保 04:102022/04/20 金融．稅務 獨角獸赴海外掛牌 台灣創新板持續爭取創新公司 10:412022/04/16 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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