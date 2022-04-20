櫃買中心20日表示，為促進我國永續金融的發展並配合主管機關推動「公司治理3.0」、「綠色金融行動方案2.0」及「資本市場藍圖」，櫃買中心持續將永續發展債券列為重要推動業務，111年至4月19日已有13檔永續發展債券上櫃掛牌，發行金額共計新台幣370.52億元，而流通在外發行檔數為98檔，發行餘額為新台幣2,983.49億元。

此外，111年至4月19日，尚有5家發行人永續發展債券已取得資格認可尚未掛牌，後續將陸續於今年4月至6月底前上櫃掛牌。