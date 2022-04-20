搶攻母親節檔期孝親商機，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、天成文旅-華山町，以及天成文旅-繪日之丘，自即日起至5月31日止共同推出「珍愛媽咪合照傳情」住宿專案，凡於活動期間內，出示與母親合照或與母親一同入住，入住雙人客房，每房晚最低1,199元起，每房再加贈代言人乳比絨毛側背包或蘆薈舒緩面膜（依各館定義贈送），甜蜜合照與美好出遊交織幸福光景，共同留下難忘回憶。

天成飯店集團旗下五館飯店攜手推出珍愛媽咪合照傳情住宿專案，凡出示合照或與母親同遊，即享優惠價，緊鄰北車後站商圈的天成文旅-蜂巢，平日每晚1,199元起。台北天成大飯店，專案價平日每晚1,599元起，輕鬆體驗交通便捷的地利優勢。以旅艋舺、遊西門為飯店主題且將客房全面升級改裝的台北花園大酒店，雅緻客房平日每晚2,299元起，親子同遊恣意探索著艋舺西門商圈的古今風華。天成文旅-華山町，華山雙人房平日每晚1,699元起，一樓大廳設置開放藝術展覽空間，定期展出各類型藝術作品，與母親度過一個饒富藝術氣息的佳節。天成文旅-繪日之丘，精緻客房平日2,199元起，讓人盡情享受嘉義的溫馨與熱情，沉浸在愉悅出遊時光。

天成飯店集團品牌行銷公關部總監趙芝綺表示，一年一度母親節是闔家歡樂構築溫馨的幸福時刻，除享用母親節大餐外，相較現階段無法出國下，帶媽媽來趟放鬆住宿之旅，慰勞一整年的付出，是許多聰明消費者的最佳選擇。