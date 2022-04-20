瓦城慈善基金會舉辦「瓦城孝親獎」已邁入6年，今年首度推出首本創作繪本《阿嬤說我最乖》，描繪嘉義東石鄉的翁鈺婷與奶奶李張金鳳感人祖孫情緣，更將真實的孝親獎得獎故事發展為繪本與動畫影片，透過兩種形式將孝順的感動傳遞給大眾。

瓦城慈善基金會與弘道老人社會福利基金會共同主辦「全國世代家庭表揚」，截至2021年共有500個家庭獲選表揚、其中50個家庭榮獲年度金賞「瓦城孝親獎」。瓦城慈善基金會執行長吳丹鳳表示，原生家庭帶動孝順的風氣，是對長者和高齡化社會最有意義的公益目標。除了每年進行孝親頒獎外，今年更將「瓦城孝親獎」真實家庭故事改編為繪本，以「交換愛」為核心，透過郝廣才的文字、繪者平安的插圖呈現，期盼成為傳唱久遠的經典孝順故事書、讓更多人願意身體力行表現孝順與愛。

與格林文化合作編製的的繪本《阿嬤說我最乖》故事原型來自於「2017年全國世代家庭孝親表揚」最高榮耀「瓦城孝親獎」李張金鳳阿嬤家庭。孫女鈺婷自小看著阿嬤與媽媽從事剖蚵工作，每天從清晨四五點直至傍晚持續超過12小時的艱辛工作，只為了讓鈺婷及其他兄弟姊妹能無憂無慮成長。心疼阿嬤與媽媽的背影因工作日漸佝僂，當時念設計系的鈺婷靈機一動，結合專業技術及阿嬤當事人的意見，跟同學們為阿嬤一同打造獨一無二的『傾蚵仔車』。鈺婷的孝順故事感動了許多人，不僅榮獲2017年瓦城孝親獎，甚至成為瓦城基金會的首本繪本故事。

鈺婷感性表示，阿嬤在2019年就到天堂了，但她還是無比的想念阿嬤，今年清明節，鈺婷興奮的到阿嬤面前，開心的告訴她故事變成繪本了，讓全台灣都知道妳是個了不起的阿嬤！當年阿嬤因為阿公過世而陷入抑鬱的情緒，鈺婷說自己永遠記得當將精心打造的工具獻給他時，阿嬤的臉上露出許久不見的微笑，並且驕傲的跟所有鄰居以及朋友分共同的創作，那是她一輩子都不會忘記的畫面。

為和所有年齡層分享這份感動，瓦城慈善基金會也將《阿嬤說我最乖》繪本製作為時下受歡迎的動畫影片，期盼透過網路傳散讓更多人看見孝順的美好。動畫影片特別邀請到王偉忠、夏嘉璐以及Lulu黃路梓茵三位名人進行公益獻聲。一向有創意才子之稱的王偉忠，這次演繹的是孫女在與阿嬤腦力激盪討論設計實務時的俏皮旁白，王偉忠表示：『小孫女跟同學願意發揮創意為阿嬤的工作提供更便利安全的工具，我看了很有感觸，年輕人的創意能用在創造更多對社會具有價值的事情上，我非常認同。』。

給人主播專業形象的夏嘉璐，這次則是用溫暖的聲線，來擔任故事中的主要敘事旁白，夏嘉璐分享：『做為三個女兒的媽媽，尊老愛幼的價值傳承真的很重要，期望能夠用自己的聲音，讓更多的孩子感受到這個故事的溫暖。』而這次的繪本主人翁，則由知名金獎主持人Lulu黃路梓茵來詮釋鈺婷活潑童趣的天真嗓音，Lulu在配音時也提到：『我跟父母的感情非常好，我跟爸媽都是彼此的驕傲!期待全台灣的每個子女都能好好的陪伴父母，透過繪本故事，也期待讓更多小朋友了解孝順的可貴與親情的美好。』

隨著近年醫藥科技發達，國人平均壽命延長、高齡化社會近在眼前，要如何在長輩的晚年善盡孝道、展現愛也就更為重要。瓦城基金會吳丹鳳執行長表示，孝順是能被感染的，也是值得被鼓勵的。多一句關心、多一點關注、多一分尊重，都是愛與孝順的表現。2022年瓦城孝親獎自即日起至6/30開放報名，邀請大家響應，期待更多報名的家庭，未來有機會成為繪本故事的主角。

瓦城基金會提供1,000本《阿嬤說我最乖》繪本讓民眾於4/20至5/20期間透過線上表單)登記索取，並同步捐贈繪本給部分偏鄉小學、幼稚園以及社輔機構，期盼讓社會大眾重新重視孝順的精神，帶給社會正向的影響和暖流。