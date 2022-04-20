在俄烏衝突引發全球糧食危機之際，大陸官方今日發布《中國農業展望報告》，報告表示，去年大陸糧食產量創歷史新高，達到6.83億噸，比上年增長2.0％，預計2031年糧食自給率將提高到88.1％。

大陸央視網報導，大陸農業農村部市場預警專家委員會、中國農業科學院等單位20日發布中國農業展望報告（2022—2031）》，報告介紹稻米、小麥、大豆等18種主要農產品2021年市場形勢，對2022年和未來10年主要農產品的生產、消費、貿易、價格走勢進行展望。

報告稱，在大陸「穩口糧、穩玉米，擴大豆、擴油料」政策條件下，農業綜合生產能力穩步提高，糧食和重要農產品供給保障能力明顯增強。未來10年，大陸糧食產量增長較快，糧食綜合生產能力不斷提高。

農業農村部市場預警專家委員會祕書長許世衛指出，今年大陸的糧食總體是供需能夠達到平衡的狀態。根據專家分析，糧食的總產量會保持在6.88億噸，今年的（種植）面積會穩定在17.6億畝以上。糧食的穩產保供為大陸的經濟健康運行、安全發展提供堅實的基礎。

《報告》還強調，未來10年，大陸糧食播種面積小幅增加，單產水準提高較快；糧食產量增長較快，預計2031年糧食自給率將提高到88.1％。

報告認為，今年在大豆振興計畫等政策強力支持下，大陸大豆種植面積和產量將有望增長。2021年中國大豆種植面積1.26億畝，產量1640萬噸，進口量9652萬噸，同比下降3.8％。至於今年預計大豆種植面積和產量、消費量均有所增長；進口量將繼續下降至9507萬噸；大豆價格基本穩定。

農業農村部農村經濟研究中心副研究員張璟稱，預計2022年起，隨著大陸啟動實施大豆和油料產能提升工程，預計大陸大豆面積有望達到1.4億畝以上，總產達到2000萬噸。

《報告》還說，未來10年，中國將在鹽鹼地擴種大豆、推廣玉米大豆帶狀複合種植技術等方面開拓大豆種植的空間潛力，有望在保證糧食安全不受影響的同時解決中國大豆自給率偏低的問題。