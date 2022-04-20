Netflix周二盤後公布今年第一季財報，全球訂戶數減少20萬戶，且公司警告第二季將再流失200萬戶，營運前景敲響警鐘，此狀況使得Netflix盤後股價崩殺逾25%，而為了扭轉頹勢，Netflix也讓步考慮提供有廣告但較低價的訂閱服務，盼藉此增加公司獲利的機會。

CNBC報導，Netflix全球用戶數呈現下滑，第一季總用戶為2.216億戶，比上一季2.218億戶還少20萬戶，是2011年10月後首次出現全球用戶衰退的狀況，不僅如此，Netflix更預期本季會再流失200萬訂戶，將是公司上市以來最慘的一年。

Netflix為了改善此狀況，先喊出未來會採取有效策略打擊非同住親友共用帳號的狀況，Netflix聯合創辦人、現任執行長Reed Hastings更透露公司將研擬有廣告的低價方案提供給對價格比較敏感的用戶選擇。

事實上，Reed Hastings長年以來一直抗拒在Netflix上增加廣告，如今態度出現改變，他對外表示，「我一直反對廣告的複雜性，並且非常喜歡訂閱的簡單，儘管我很喜歡這一點，但我更喜歡消費者有更多選擇，能夠讓希望以更低價格且具有廣告容忍度的消費者獲得他們想要的東西，是很有意義的。」

報導指出，若此方案成真，將提供Netflix廣大的獲利潛力，尤其現階段Netflix面臨串流市場的激烈競爭、猖獗的共享帳號情形、通貨膨脹及俄羅斯對烏克蘭的入侵等利空因素。

Reed Hastings強調，「我沒有很懷疑這種策略（低價廣告方案）是否有效，很明顯的是，這種策略對Hulu有效，HBO做到了，迪士尼也打算這樣做。」