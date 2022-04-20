女星王祖賢演出電影《倩女幽魂》聶小倩一角，紅遍全亞洲，不過淡出演藝圈多年的她，近日被網友拍到吃火鍋的近照，直指她臉浮腫、僵硬，狂酸「顏值暴跌」，這些酸言酸語讓曹西平看不下去，痛批：「就是要極盡的醜化她」。

王祖賢近來被網友捕捉到吃火鍋的畫面，只見體態略為發福，面部也有些浮腫僵硬，被酸民嘲諷「顏值暴跌」，這讓資深藝人曹西平看不下去，認為王祖賢退出演藝圈許多年，如今過著平凡生活，不懂沒有得罪任何人的她，為何總是被酸民攻擊外貌及體態，抱不平表示：「每句話都是在損人家要幹什麼？記住她曾經帶給大家美好作品不就好了，記住她美麗的倩影不是很棒，就讓人家平靜的過生活不打擾不可以嗎」。

王祖賢被捕捉到吃火鍋的畫面，遭網友狂酸美貌不如從前。（微博）

曹西平也指出每次王祖賢被拍的照片，沒有一張是美照，無疑就是要極盡醜化她，質問這些人：「她崩壞了你很高興嗎？她過的不好你就很開心嗎？每次看到她都是這樣子報導，真的很要不得不需要這樣子，她已經退出演藝圈很久很久了，不要再去拍人家的照片了吧，她不需要再打知名度了，她如果要繼續做就不會淡出，都已經幾歲了不，需要這樣子對待她」，接著強調：「曾經女神以後也是女神，給大家留下美好回憶不是很棒嗎」。

對此，網友也紛紛回應：「人都會老！何必去叨擾人家咧 ，又不是真心的關心」、「那些人要學學多愛習自己才會尊重愛他人」、「四哥所言極是，真正的尊重，是不打擾」、「每個時期有不同樣貌，多發掘別人的優點，才是王道」。