張姓男子將病妻留給岳父母照顧，自己在外獨居，岳父母在女兒病逝後，控告女婿張男盜領女兒的殘障補助津貼、人壽險期滿養老金共247萬多元。台北地檢署調查後，認為張盜領妻子的保險金事證不足，但張未照顧病妻，卻持續領走妻子的補助津貼共13萬6000元，依侵占罪起訴。

張男岳父母控稱，女兒2002年罹患代謝性腦病變及臼齒後鱗狀細胞癌，失去自理能力，需要人24小時照護，女婿張男原與女兒住在娘家，張為女兒在郵局開戶，領取政府每月發放的身心殘障補貼4000元，2012年張搬離岳家，在外獨居。

2020年9月，岳母因女兒狀況不佳，向法院聲請監護宣告，2020年底女兒過世後，岳父母清查女兒帳戶發現，女婿張男有好幾年領走政府發給女兒的津貼，另涉嫌2008年偽造女兒簽名，把人壽險的生存年金匯款帳戶，變更為同個郵局帳戶，認為張男涉嫌侵吞女兒共247萬餘元。

北檢傳喚承辦保險員作證，證稱張妻曾同意變 更帳戶，把張男也列為受益人，至於張妻為何會變更的原因，保險員則表示不記得了。

北檢審酌張妻保險單簽名雖有變更，但與張妻字跡相仿，且當時張妻尚未被宣告受監護，雖無法自理生活，無證據顯示她當時沒辦法自己簽名，認定張男偽造文書、侵占保險金部分罪嫌不足。

但北檢認定，張男多年未照顧妻子，卻連續4年領取妻子的政府津貼共13萬6000元，涉嫌侵占罪，依法起訴。