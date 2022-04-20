蘇州昆山地區自今天起陸續復工，台光電(2383)、定穎(6251)及楠梓電(2316)滬士電等PCB廠列入重點企業名單，目前已開始復工出貨，未列入重點企業及配套企業名單的廠商也積極進行申請復工核准，當地廠商預期，除所處廠區為疫情較為嚴重地區，預估本週大多數的廠商均可復工。

上海及昆山分別於3月28日及4月2日封城停工，經過長達兩個多星期封城，繼上海之後，蘇州及昆山也在18日公布產業供應鏈重點企業及關鍵配套企業白名單共1696家，要求蘇州各地保障這些企業物流通暢，台光電、定穎及楠梓電滬士電等PCB廠列入重點企業名單，已開始復工出貨。

至於未列入重點企業及配套企業名單的廠商也積極申請復工核准，預期這幾天可望陸續取得核准復工。

定穎表示，封控對4月有一定的影響，對5月的影響較小，若6月有機會可以補上損失的產能，只要需求還在，第2季營收應該不會比第1季差。

受到蘇州昆山邁向解封復工激勵，台光電、定穎及楠梓電今天盤中股價力守紅盤之上。