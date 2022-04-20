PTT網友發文、回應。（圖／翻攝自PTT論壇）

指揮中心昨日（19）公布新增1626名本土個案，再創本土確診數新紀錄，引發民眾恐慌。有網友在PTT論壇發文，以「時緊時鬆破時鐘」諷刺指揮中心指揮官陳時中的防疫政策，並向大家徵求下聯。有網友則回應「時緊時鬆破時鐘，自組硬辮（辯）無人懂。超前布鼠（部署）無成效，腰功（邀功）蟹澤（卸責）党（黨）作風」，刻意用諧音借義，讓大批鄉民稱讚不已。

網友在PTT論壇發表文章《「時緊時鬆破時鐘」，下聯怎對？》內文指出，他朋友家中有個落地老爺鐘，是需要上發條的，每天下午2點會報時，但常常不準，後來維修人員來看就說這發條時緊時鬆，難怪會不準，還說這老舊破時鐘該換了；朋友此時詩興大發，隨口說道「時緊時鬆破時鐘」，並想向廣大PTT鄉民徵求下聯。

有網友則回應：「時緊時鬆破時鐘，自組硬辮無人懂。超前布鼠無成效，腰功蟹澤党作風。」該網友以「辮」作為「辯」之諧音，以「布鼠」作為「部署」諧音，「腰功蟹澤」則是「邀功卸責」之義，而「党」則是「黨」之義，諷刺陳時中與民進黨意味十足。

該網友的回應獲得大批網友迴響，紛紛留言：「好詩好詩」、「好詩啊」、「文學造詣非凡」、「讚爆」、「笑死」、「賜你才子勳章一枚」、「高手在民間」、「我上路打塔顯現一身虎膽」。