券商預估美國10年期公債殖利率於未來12個月為2.6～2.75％，顯示目前公債殖利率已顯現超升，預期10年期公債殖利率若再向上攀升，保守型資金回補債券意願應會提升，今年以來主要債券類別殖利率均上揚，評價面逐漸合理，建議先由中低存續期間債券，並有商品生產元素債券資產進行配置。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏事件導致新興國家主權債利差，高於美元高收益公司債的不尋常現象，再考量商品出口國資產機會，新興市場債應能有反彈機會。新興當地債受惠拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢，及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，在分散資產的考量下，可留意新興當地債高債息、便宜匯價投資機會。

富蘭克林證券投顧指出，美國高收債今年來受到聯準會緊縮政策及俄烏戰爭影響，利差顯著擴大至2020年的水平，然而現今高收益債的基本面良好，違約率處於歷史低檔，加上高收債發行人過去幾年積極進行再融資，充足現金水位與強化債務結構，相信多數能經受幾個季度的市場紊亂，潛在基本面影響可能在個別發行人層面。

就技術面而言，預期發行量顯著減少，及明日之星的趨勢，可望抵銷資金流出帶來的影響，預期聯準會升息，不會太大幅度影響美國經濟，支持高收債市中期看法仍保持審慎樂觀。