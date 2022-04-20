為了達到2050淨零碳排目標，國發會日前送出淨零碳排路徑，並提2050年時風力及光電等再生能源占比將達6成至7成，國發會主委龔明鑫今天表示，雖然環團認為比率仍太低，但外界也擔心再生能源占比會影響電價，但依IEA（國際能源署）評估，2050年能源中成本最低就是光電與風力，一度僅約0.9元。

多個環團今天舉行「台灣淨零，尋路共行：台灣如何邁向淨零排放」論壇，邀請專家學者、政府官員等人與會對談。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚以GCAM模型架構的對台應用分析說明「民間版2050淨零路徑」，提及2030年的減碳目標為從現行的20％提高至40％，若要達到淨零碳排則應展綠、減煤及天然氣過渡，也要透過節電，如民間淨零路徑每年用電成長僅約1.46％，2040年禁售燃油運具外，也要減少私人運具的使用。

魏揚指出，以民間版路徑來看，若把風力、光力、生質能等合計再加上水力，「再生能源占比逾全部的9成」。

「民間版與官方版路徑方向契合」，龔明鑫說，但有程度上的差異，如民間版希望再生能源在2050年時占比要達80％甚至90％以上，但官方版是60％至70％，但就有外界批評過於積極，也認為會影響電價，但以IEA估計，1000度風光電力成本約為30美金、換算每度成本僅有0.9元。

龔明鑫提及，至於公正轉型的部分，是否要提供基金補助各部門轉型，或是規範各部會要對淨零碳排的弱勢族群給予協助，都有可以討論的空間。