民進黨台南市東區議員初選民調 前議員陳金鐘奪第一 12:132022/04/20 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨台南市東區議員初選民調，前市議員陳金鐘奪第一。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨台南市議員提名初選，20日公布第十選區東區的民調結果。東山再起的前市議員陳金鐘民調成績勇奪第一，現任議員蔡筱薇、蔡旺詮也順利取得代表民進黨爭取連任的機會。 民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，預定提名3席的第十選區，經3家民調公司電訪加權後的結果，分別為：陳世安0.0900、陳金鐘0.3453、蔡旺詮0.2343、蔡筱薇0.2830、鍾聯家0.0474。 民進黨南市永康、曾文選區議員初選民調出爐 3老將搭2新人 台南市議員大北門選區 民進黨將提名3女將 #陳金鐘 #民進黨 #民調 #台南市議員 #議員初選 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠高市黨部主委之爭「停火」 陳其邁協調許智傑胞弟參選 12:462022/04/19 政治 正國會相挺 何欣純今爭取參選台中市長 04:102022/04/19 政治要聞 陸國台辦批國是會議販賣「兩國論」謬論 用烏情勢誤導民眾 18:552022/04/18 兩岸 民進黨中苗雲出征選將 下周可望提名 04:102022/04/20 政治要聞 登記參選主委 許智善：不擔心派系嫌隙 民進黨很團結 17:382022/04/19 政治 陳時中別想選了 04:102022/04/20 時論廣場 民進黨南市議員初選民調 曾文、永康區今晚打頭陣 11:342022/04/18 政治 爭取台中市長提名 何欣純：當仁不讓 盼蔡英文主席徵召我 10:222022/04/19 政治 2022誰來做老大》嘉義縣鄉鎮市長 民進黨登記起跑 國民黨協商為主 04:102022/04/19 政治要聞 初選用陳時中簽名惹民進黨內鬨 蔡宗翰：禁得起司法檢視 12:132022/04/19 政治 藍僅剩4縣市還在喬 朱酸綠6地人選難產 04:102022/04/20 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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