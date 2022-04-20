民進黨台南市議員提名初選，20日公布第十選區東區的民調結果。東山再起的前市議員陳金鐘民調成績勇奪第一，現任議員蔡筱薇、蔡旺詮也順利取得代表民進黨爭取連任的機會。

民進黨台南市黨部執行長張孟暉表示，預定提名3席的第十選區，經3家民調公司電訪加權後的結果，分別為：陳世安0.0900、陳金鐘0.3453、蔡旺詮0.2343、蔡筱薇0.2830、鍾聯家0.0474。