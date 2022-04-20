家住南投縣一名近80歲的劉姓老翁，因子女均在外地工作，生活起居需人照顧，在北屯一家老人長期照顧機構生活，疑因與照顧人員鬧彆扭獨自外出，人生地不熟下迷途在離機構5公里外的太平區大源路沿線，正值下班時段車水馬龍，所幸坪林派出所員警巡邏發現助脫困。

太平警分局坪林派出所警員黃立揚、白青諺日前傍晚7點許巡邏巡經大源路沿線，發現1名老翁在路旁躊躇未前，又正值下班時段往來車輛流量相當大，員警見狀立即上前關懷。

得知老翁迷路了，黃姓員警詢問著老翁相關個人資料，惟老翁卻頻表示聽不見員警說什麼，原來老翁係聽覺障礙人士。

員警耐心將老翁帶返派出所安置提供熱食供其果腹，細心的員警拿出紙本與老翁進行溝通，才依稀知道老翁在北屯區某長期照護機構生活，外出透透氣，走著走著就迷失方向受困車陣，好在有員警耐心的安撫，最後順利聯繫到家屬及照顧機構人員協助返回。

家屬及照顧機構人員前來時，一夥人頻頻安撫老翁情緒，待其情緒稍穩後，再載返照顧機構休養，家屬事後非常感謝警方熱心勸導及協助，避免發生憾事。