方馨劇中遭賈斯汀施暴。（台視提供）

方馨劇中遭賈斯汀施暴。（台視提供）

台視《美麗人生》本周即將上演方馨被美國大兵意圖侵犯的戲碼。飾演酒吧老闆娘與美國大兵的方馨和賈斯汀在劇中飲酒作樂，幾杯黃湯下肚之後，男方卻酒後亂性企圖硬上，方馨胸前鈕扣在纏鬥中掉落，裙子也被撕破，整個人狼狽不堪的模樣令人心疼。

方馨難得有大尺度場面，並為戲吃足苦頭，因為被賈斯汀緊緊抓住，又再地上拖行，一連串的「地板動作」，導致手上、腳上都有多處瘀青，加上原本畫上去的傷口，全身傷痕累累的模樣，讓「行兇」的賈斯汀看了之後嚇一大跳，趕緊上前關心傷勢，深怕是自己沒注意力道傷到對手。反倒是方馨安慰他說：「沒事啦！我體質的關係，很容易瘀青。」，柯叔元看到賈斯汀一臉懊惱自責的樣子，也趕緊打趣安慰：「你不要自責，她真的很容易瘀青，以前我跟她對戲也是這樣子。」，賈斯汀看到方馨膝蓋也不慎掛彩，也開玩笑說：「這特效太強了」。

方馨透露若是在以前，的確會排斥尺度太大的戲，這次因為劇情需要點頭答應。賈斯汀劇中獸性大發，要撕開方馨的裙子，沒想到角度和力道沒抓好，撕了3次都沒成功，他自嘲說：「這是今天最累的地方，真的不簡單。也是啦，因為平常誰會練習啦！」

賈斯汀飾演美國大兵，並且有尺度這麼大的戲，他開心表示：「很榮幸有機會參與，覺得這會是一個挑戰，還好對手是方馨姐，這麼專業的演員讓人很放心。」他在現場不斷跟方馨說：「如果有要調整的地方，一定要跟我說，可以隨時調整。」方馨也大讚賈斯汀是個讓人安心的演員，不會讓人有距離感。劇中方馨還要咬賈斯汀一口，在拍攝過程中一不注意，方馨的嘴內就撞破出血，她故意作勢剔牙還搞笑問賈斯汀：「你手臂上的肉還在嗎？」