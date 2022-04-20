近日大陸武漢一位網友發帖抱怨公司的監控方式而上了熱搜，指出公司高層發佈群公告，要求員工下班前必須將個人手機內的電量消耗截圖、私發以供檢查，甚至不只是單純看剩餘電量，還要檢查當天手機各類App的消耗電量，目的就是為了不讓員工在上班期間摸魚看影片打遊戲。對此，大陸網友紛紛表示無語，比裝監控還可怕，公司已經在侵犯員工的個人隱私。

該爆料網友指出，要是員工滿腦子都是摸魚，靠手機截圖監督對效率提升並不會有多大的正向效果，反而還可能引來員工不滿，拉高公司的離職率。該網友還透露，公司近期效益不佳，所以想了一個這樣的管理方式。

也因此有同事表示反對與公司管理層大吵一架，但大部分人還是選擇了忍讓，擔心領導對自己有意見。

實際上，過去大陸也有不少公司監控員工的奇特操作，傳出有些公司為了監控員工坐在椅子上的時間，推出「智慧坐墊」，也有公司是通過Wi-Fi流量來監控員工的手機資料傳輸情形。