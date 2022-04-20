亞洲央行4月以來加速升息動作，韓國央行14日無預警宣布將升息利率1碼，新加坡也同時宣布將進一步收緊貨幣政策，這是新加坡半年以來第三度實施，紐西蘭13日亦宣布將升息2碼的政策。日趨攀升的通膨壓力，是促使3大央行採取緊縮的貨幣政策。美系外資出具最新報告指出，台灣央行會持續執行利率正常化政策，預估至今年第四季央行重貼現率會突破2%，來到2.125%，換言之，今年央行會每季都升1碼，至4Q底累計升息共100個基本點。

韓國央行貨幣政策委員會經投票表決，14日決議將基準利率從現行的1.25%提升0.25個百分點到1.5%，這是自2019年8月以來的最高水平，同時也是該行首次在沒有行長的情況下進行利率調整。

新加坡金融管理局(MAS)也發表聲明，將提高新加坡幣匯率區間政策的中間價，同時提高升值幅度。MAS表示，鑑於烏克蘭戰爭推高全球通貨膨脹，和新國國內勞動力市場緊張的影響，預期中期內核心通膨的風險仍居高不下。

紐西蘭也採取了更為鷹派的緊縮政策，13日紐西蘭央行宣布，繼2月升息後再升息2碼至1.5%，創下22年以來最大幅度調整。顯示在日趨高漲的全球通膨下，各國央行採取了更為主動的手段。

外資認為，目前的市場風險並不是央行升息的緊縮貨幣政策，而是害怕出現「降息」。以美國而言，美國強勁的經濟增長助長了FED的鷹派強硬言論。從鷹派FED看到的風險不是政策過度緊縮，而是政策性降息；如果美國經濟陷入衰退，地緣政治和中國的新冠病毒捲土重來，轉向更嚴重的全球經濟放緩，屆時出現央行降息的動作，那才會是最大的風險。