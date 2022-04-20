中國大陸疫情升溫，昆山封城及蘇州管控對在當地設有生產據點的台灣印刷電路板（PCB）廠營運造成影響。不過，歐系外資出具最新報告列舉3大因素，認為對PCB廠營運影響有限，甚至可能低於市場憂慮，目前供應鏈方面尚未調整營運展望。

歐系外資指出，台灣PCB廠的昆山和蘇州廠區雖有部分停產，但多數仍可採取封閉式生產。其次，物流進出速度雖變慢、可能出現些許延誤，但多數公司均準備2～3周的原物料庫存因應生產。最後，上半年為產業淡季，其他生產據點有更大的彈性可調度支援。

歐系外資認為，儘管市場擔心市場需求疲弱和封城防疫影響，但經過此波修正後，股價已反應大部分的市場負面看法，建議可在第二季布局優質載板廠，等待下半年旺季到來。對欣興(3037)及南電(8046)維持「買進」評等，景碩(3189)則維持「中立」評等。

欣興在昆山設有持股71.23％的子公司昆山鼎鑫及全資子公司欣興同泰，自2日起配合防疫措施而停工。公司今早公告，昆山鼎鑫將自今（20）日起逐步恢復生產，欣興同泰則維持停工，待當地政府進一步通知。

歐系外資指出，欣興在昆山主要生產傳統PCB、低階高密度連接板（HDI）和非常少量的軟板。在蘇州則主要生產傳統打線晶片尺寸封裝（CSP）BT載板和少部分的ABF載板，亦為相對低階產品。

欣興昆山及蘇州營收貢獻分占13％及5～10％，由於昆山生產據點4月停產，歐系外資預期影響第二季營收7～9％，但其他生產據點的調度支援，可望在本季末抵消部分營收影響。同時，預期對獲利影響較低、僅約1～3％。

昆山南電約貢獻南電營收35～40％，ABF、BT載板及PCB各貢獻約10～15％，目前採取封閉式生產，物流影響尚可控。歐系外資預期對南電第二季營收影響低於5％，4月營收影響可望在5、6月遞延出貨填補。由於中國大陸產品組合較低階，對毛利率影響應更小。

景碩的蘇州營收貢獻約15％，其中約10％來自生產的BT載板的蘇州統碩、約5％來自生產傳統PCB的蘇州百碩。不過，歐系外資指出，由於長年虧損，景碩將在5月前完全停止百碩營運，因此蘇州4月停工對營收的影響估僅1～2％，對獲利影響預期更低。