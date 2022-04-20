女子遭強制帶離商店後，竟質疑警方收受利益偏袒商家。（警方提供）

警方硬起來！新北市林口警分局泰山所警方，上周六（16日）處理一起消費糾紛，竟遭當事人怒嗆收錢，質疑警方收受利益偏袒商家，警方內部調查後，確認處理員警一切依法執行公務，過程中遭當事人以不實言語指控，將對其提出誣告、毀謗與社秩法68條對店家滋擾等告訴，確保員警執法權益，並捍衛公權力的執行。

16日早上7時許，1名侯性女子（40歲）到新北市泰山區某超商，拿出蒐集好的超商點數要兌換商品，但是店員確認後發現，侯女的點數已經過期，向其表示無法兌換，但女子認為是導致其權益受損，不斷的向店員抱怨，導致店員無法服務其他客人，無奈之下只好報警求助。

警方獲報後到場，店家表示已提供民眾相關申訴及諮詢管道，但女子仍以自己手機沒電為由，要求店家幫她撥打電話遭到拒絕後，依然堅持不肯離去，因此舉已妨礙到其他消費者，員警遂以強制力將她帶離商家，豈料對方在店外質疑警方收受店家利益，所以才會積極協助商家，員警聽聞後立即警告侯女，言論已涉不實指控，若不聽勸將依法究辦。

侯女雖停止相關言論，但事後卻又撥打110報案專線，指稱遭到員警欺負，林口警分局表示尊重對方相關法律權益，並啟動內部調查，以確保雙方權益。經查證後，確認該員警在過程當中依法執行公務，侯女以不實的言語指稱員警收錢等語，且鑑於其對店家不斷有滋擾情事，因此，將對當事人提誣告、毀謗與社秩法68條對店家滋擾等告訴，確保員警執法權益，並捍衛公權力的執行。