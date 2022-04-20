台東1名潛水教練，於109年7月時，帶領小花（化名）及其他報名潛水課程的學員，前往到綠島海域潛水，當時大家皆著潛水裝，無法辨識彼此，事後盧男突發現隊伍中少1人，便在附近水域尋找小花的身影，不料找到人時，小花已失去呼吸心跳，送醫急救後，仍因溺水死亡，台東地院依過失致死罪處盧男有期徒刑7月，緩刑5年，並支付小花母親100萬元。

據判決書指出，1名台東的盧姓潛水教練，是潛水中心的合夥人，於109年7月，帶領學員小花至臺東縣綠島鄉馬蹄橋、大白沙附近水域從事潛水教學。盧男明知小花是參與PADI開放水域潛水員課程，對潛水風險評估並不熟悉，盧男應與學員保持目視及手能碰觸到的距離，並應有潛伴陪同，以確保對於學員能施以適時之援助。

但盧男當天竟疏未注意於事前規劃潛伴，並於下潛過程中未與小花保持目視且手得觸及之距離，致小花因不明原因溺水，未能及時施以救援。當時，小花參加的是水肺潛水課程，盧男事前講解，下潛過程中均無規劃潛伴，學員均著同樣裝備，無法辨認彼此，其後才發現隊伍少1人，盧男便開始於附近水域搜尋，最後在同日13時30分許，距案際約300公尺處尋獲小花，經送往綠島衛生所急救後，小花仍因溺水窒息而死亡。

此案經由小花母親向海洋委員會海巡署東部分署第一三岸巡總隊報告偵辦，經檢察官與盧男於審判外達成協商且盧男已認罪，台東地院發官依，過失致人於死罪，處有期徒刑7月，緩刑5年，並支付小花母親100萬元，仍可上訴。