國內本土確診連5天飆千例以上，讓民眾人心惶惶，前台大感染科醫師林氏璧今早PO出各國Omicron疫情指數行上升圖片，指出台灣的曲線現在根本還壓在地上，提醒恐怖的可能還沒來，呼籲在確診海嘯來臨前，手指血氧儀、常備藥物先準備好。

圖為2021年11月30日至2022年4月18日各國每日確診人數曲線，其中台灣現在曲線超平，其他國家全都指數型上升，林氏璧認為未來台灣也會跟上，出現確診海嘯。（翻攝自日本自助旅遊中毒者 臉書）

林氏璧今早在臉書發文，指出台灣PCR七日平均陽性率逐漸升高到2.66%，社區感染逐漸增加，但與國外這波Omicron大流行在各國造成的海嘯，確診指數型上升比起來，台灣的曲線根本還壓在地上，各國嚴重時陽性率飆上30％、50%都是可能的。

林氏璧表示，看到台灣的確診曲線還沒上升，一則以喜又一則以憂。喜的是目前台灣的感染曲線還是壓制下的結果，政府還是有在做一定的疫調匡列，人民也有提升NPI「非藥物介入措施」如戴口罩、勤洗手等。憂的是恐怖的可能還沒來。在各國看到的確診指數型上升，可能還在後面。

林氏璧表示，衛福部長陳時中都已經說出台灣可能會有15%，超過300萬人染疫了，所以在確診海嘯來臨前，大家一定要趕快做好各方面準備，疫苗施打明顯加速了，全台居家照護都將啟動，兒童就醫流程今天會討論。

林氏璧表示，案例越來越多一定會很混亂，所以自主防疫也很重要，建議自己可以先準備「手指血氧儀」，像他去年五月就買好了，以及一些居家常備藥物，包括緩解發燒、疼痛、流鼻水、止咳等。

至於無症狀、輕症者隔離10天無須採檢就可解除隔離的新制，林氏璧表示，基本上隔離10天不會有傳染力，但有效管理輕症，在最有機會傳給他人的前5天隔離，他認為就可以有效阻絕傳染，不需要每個人都關滿10天，這是社區案例越來越多後正確的方向。