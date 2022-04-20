近期財政部五區國稅局針對囤房大戶（持有十戶以上非自住房屋）包租公發函輔導，完成租賃所得補稅，其中以北區國稅局查核605人、針對其中326人補稅共0.41億元居各區最高，北區案件平均每人補稅12.58萬元。

至於全國五區國稅局總共針對1,734人查核，需補稅者為1,006人，補稅金額為1億元，平均每位囤房大戶約補稅9.9萬元。

北區國稅局為全台五區國稅局重中之重，掌管新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭、花蓮、金門、馬祖等轄區，綜所稅申報戶數為全國五區最多，本次囤房大戶查核也是案件量與課稅金額最多者。

另台北國稅局查核316人，針對188人補稅，補課稅額0.28億元，平均每人補稅14.89萬元，主要為台北房價偏高，租金昂貴，補稅金額自然也高。

中區國稅局查核471人，針對269人補稅，補課稅額0.18億元，平均每人補稅6.69萬元，雖然補稅件數較台北更多，但因為中部租金相對便宜，需補稅金額較少。

而高雄國稅局查核142人，針對94人補稅，補課稅額0.06億元，平均每人補稅6.38萬元。

南區國稅局查核200人，針對129人補稅，補課稅額0.07億元，平均每人補稅5.43萬元。

財政部高層指出，本次查核統計，每一位囤房大戶約補稅10萬元，金額看似不大，但主要有三大原因，包括疫情導致部分店面空租，即為無租金收入；其次是個人租賃所得適用43％費用率再計入綜所稅，稅負並不重；另部分房東每年都有申報，需補稅金額較少。

最著名的查核案例為一中商圈的中部名醫大房東，手上持有91戶房屋，最後因漏報近三年租賃所得，遭國稅局裁處補稅212萬元。

另外，財政部下一步將全面查核持有五戶非自住房屋以上的包租公。依財資中心房屋稅歸戶統計，我國個人持有非自住房屋五戶以上者約9,400人，扣除掉十戶以上重複者1,734人，剩下約7,700人列為第二波徹查對象。

目前我國五區國稅局已針對五戶以上房東先發出輔導函，要求說明其租賃狀況並補報補繳稅款。同時，財政部也利用大數據系統篩選出可疑案例，掌握金流往來頻繁、疑似租賃收入等課稅資料，若涉嫌逃漏稅的包租公未能說明，我國將針對確切資料認定漏報租賃收入課稅並裁處補稅，依裁罰倍數參考表裁處漏稅額0.5倍罰鍰，再加上本稅即為1.5倍。

財政部自2021年10月起至2022年3月底啟動「個人間房屋租賃所得專案查核作業計畫」專案查核，首要對象是針對持有非自住房屋十戶以上者要求申報租賃所得或說明原因，另國稅局近期同步針對全台持有五戶以上非自住房屋的個人房東啟動專案查核。

依所得稅法規定，個人房東出租所獲得的租金收入屬於租賃所得，採收入減除成本認列所得。若房東無法逐項列舉成本，可適用財政部各年度費用標準，以43％為必要費用，剩下57％收入計入個人綜合所得，依個人綜所稅率計算稅負，若有漏報則依漏稅額裁處罰鍰。