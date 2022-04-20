新冠肺炎本土案例不斷創新高，公共運輸業員工每天接觸成千上萬旅客，染疫風險更高，繼日前台灣高鐵公司南港運轉中心主管確診後，昨再有高鐵服勤員確診，高鐵表示已匡列8名同組服勤員、列車長進行快篩，目前都是陰性。

高鐵證實，1名南港運轉中心的服勤員昨日確診，有關人員健康問題因牽涉個人隱私，公司不便透露細節，個案狀況請依衛生單位或疫情指揮中心公布為準。

4月7日高鐵1名南港運轉中心主管確診後，8日起啟動第一線人員執勤動線分流，並採分區休息及用餐，各組人員值勤時皆有規劃各別動線及休息區域。

高鐵指出，昨掌握該一線人員確診狀況後，已安排與其確診前3天的8名同組執勤人員及其他有密切接觸同仁進行快篩，目前皆為陰性，公司將持續追蹤本案相關員工的健康狀況。

高鐵強調，員工及承包商的防疫通報，內部已建立完整內部通報機制及嚴謹的標準，一旦接獲人員快篩陽性或確診通報，皆針對該人員可能接觸的空間及動線立即進行深度清潔消毒，以落實防疫。