北市一對王姓夫婦去年11月間開車發生事故，員警到場後測出老公酒測值達0.46毫克，又發現車主是王妻，因此依《道路交通管理處罰條例》汽機車所有人明知駕駛人酒駕卻不予禁止，開罰王妻6萬元罰單並吊扣汽車牌照3個月。王妻不服提起行政訴訟，法官依王妻供詞及員警蒐證畫面，認定王男當下身上無酒味，臉上無酒容，因此撤銷王妻罰單。

去年11月19日中午1時許，王男載著妻子出門，不慎在北市大同區與行人擦撞，王妻因是車主也遭員警連坐開罰。王妻於是提告主張，人體內酒精代謝會因人而異，老公是在車禍當天10時許飲酒，距離開車上路已間隔達13小時，遠超過一般人酒精代謝時間，老公開車前看來意識清楚、舉止正常，身上也沒酒味，讓她相信老公體內酒精已代謝完畢，才同意讓他開車上路。

經法官勘驗員警蒐證畫面，發現王男酒測當下，臉色、肢體外觀均未呈現酒容或意識不清，連到場處理車禍的員警都證稱沒聞到酒味，且員警之所以對老公酒測，是因王男發生車禍，而非其外觀看似有酒駕情事，難謂王妻明知老公體內留存酒精濃度超標，還讓他開車上路，因此判王妻勝訴免罰。