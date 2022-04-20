遠洋漁業產業團體指，目前圍網跟魷魚船上船員可使用WiFi ，仲介公司也會時常關心外籍船員狀況，了解生活所需。（遠洋漁業產業團體提供／洪靖宜高雄傳真）

遠洋漁業為我國重要產業，但勞動條件卻長期低落，也曾傳出漁工遭到壓迫等問題，引發爭論。因應日前綠色和平等NGO團體要求改革行動，台灣區鮪魚公會等5個工會及聯誼會舉辦聯合記者會，指出過去就持續跟NGO團體溝通建議，也有15項大改進，反擊NGO卻持續攻擊我國遠洋漁業，無助於漁業與人權改善與進步。

由台灣區遠洋鮪延繩釣漁船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋魷魚船魚類輸出業同業公會、台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業同業公會、臺灣鮪延繩釣協會、遠洋漁業青年聯誼會所組成的遠洋漁業產業團體，20日召開「提升漁工人權 落實漁業永續」聯合記者會，主要訴求指出，遠洋漁業產業團體接受NGO倡議並開始朝向合作與改善方向邁進時，未料持續攻擊我國遠洋漁業。

遠洋漁業產業團體說，從2017年至2022年就聽取NGO團體倡議，持續積極溝通與對話，配合漁業署擬定「漁業與人權」政策，也有15項針對船上管理和改善船員生活環境或是與大學跨領域合作教育等改進。台灣區圍網公會理事長柯俊銘說，不料海鮮倡議工作小組與綠色和平等NGO團體，卻要求美國2022年人口販運問題報告，應將台灣降為二級排名。

台灣魷魚公會理事長陳皇誠指，遠洋漁業產業過去持續跟NGO團體溝通聯繫，對方也有釋出善意，了解遠洋漁業產業都有持續進步，不解為何後續會有此行動，並認為：「他們發表內容與我們改善方向是不一致，因此才召開記者會反應」，強調都有努力提升漁工人權，雙方也會持續溝通。

遠洋漁業產業團體說，未來還是希望與NGO合作，朝向最大公共利益前進，也呼籲農委會漁業署、外交部可以跟產業團體與船員來源國政府、船員組織、勞務公司、訓練中心，透過議題討論與協議方式，確保經營者與船員都可受雙方國家法律保障與落實政策實施。

另外，基本薪資從去年12月已經首次產業團體與NGO達成基本薪資審議機制，有關於基本薪資問題客觀進行審議，不應隨意調整；而漁業團體不怕人權稽查，但需要公平機制，未來漁業署在勞動檢查上招聘大量檢查員得夠專業，確保勞動檢查的品質為透明；依照目前疫情持續延燒，烏俄戰爭讓油價上漲，也盼中央能持續支持，讓漁業發展兼顧人權下繼續前進。