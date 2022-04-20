立委林昶佐曾遭前台北市議員童仲彥爆料，在台北市中正區花4000多萬買房，當時林辦稱已在去年12月申報，但據監察院今公布最新的廉政專刊資料顯示，「更正項目資料係申報人於111年01月17日依法自動申請更正」，顯然應是在罷免案後重新更正的資料。

罷免林昶佐案於今年1月9日投票，當時，童仲彥於1月4日質疑，林昶佐妻子葉湘怡去年2月在北市中正區花了4000萬買房，但據監察院於去年1月29日公布的資料顯示，林昶佐於2020年11月申報3間房屋，2筆位於大安區，1筆文山區，痛批林昶佐為何有辦法在台北市中正區拿出4000萬買房？

林昶佐最新財產申報曝光 4000萬豪宅疑罷免後才補報。（圖／監察院廉政專刊）

林昶佐對於童仲彥的質疑則回應，這不是什麼秘密，在監察院網站就查的到，不知為何這個時間點要拿出來操作；另外，林昶佐辦公室稱，該中正區房屋已在去年12月25日申報。

不過，據監察院今發布的186期廉政專刊，似乎和林昶佐辦公室的回應有所出入，因為林昶佐的申報日期為110年11月01日。

此外，新增的4000多萬的中正區房子，據廉政專刊公布的資料顯示，是林昶佐於111年 01月17日依法自動申請更正，顯現應是在罷昶案後才更新的資料。

對此，林昶佐也透過臉書發文澄清，表示他的相關財產資料已和監察院完成介接，監察院統一於「110年11月01日」起彙整相關資料，故以此為申報日期，所有已完成介接之立委皆為此日期。「110年12月25日」則為他確認相關財產無誤及未介接資料上傳日，關於媒體報導之不動產變動，早已在當時皆已依法申報。

林昶佐強調，監察院於今年1月份通知須調整格式，因此依監院要求調整，並加註「111年1月17日依法自動申請更正」。該變動僅限於調整格式，實際內容與12月25日申報之財產資料完全相同，所謂罷免投票後再行補申報並非事實。