本土疫情連環爆，短短5日就累計6634例確診，不少民眾擔憂沒買防疫保單，若自己或小孩不幸被匡列隔離，必須留在家中隔離或照顧，這樣可能無法維持生計，但其實被居家隔離者與照顧生活無法自理的隔離者都可以申請「每日1000元的防疫補償金」，《中時新聞網》整理出申請條件及如何申請等常見7大問題供民眾參考。

一、誰可以申請防疫補償金？

能領取防疫補償金的人共有2類「被匡列隔離／檢疫的人」與「照顧被隔離／檢疫的人」。

可申請防疫補償金的對象。（圖／翻攝自衛福部網站）

二、被匡列隔離者的定義是？

有衛生主管機關開立的居家隔離通知書，且在隔離期間沒領薪水，同時也沒違反隔離規定；若是學校預防性停課，孩子沒收到居隔通知書，那就沒有補償金可申請。

三、可領補償金照顧者定義？

照顧生活不能自理的被隔離者的人也可以領補償金，不過被照顧的人需有居家隔離通知書，且期間不能違反隔離規定；另照顧者原本要有工作，為照顧而向公司請假或自營作業無法工作而沒有薪資的人才符合請領規定。

照顧生活無法自理的隔離者也可請領防疫補償金。（圖／翻攝自衛福部1957福利諮詢專線臉書）

四、生活不能自理者的規定？

根據衛福部規定有7類人，分別是接受長期照顧且失能等級為第二至第八級者、具有失智症診斷證明書者、接受社區照顧服務或個人助理服務的身心障礙者、所聘僱的外籍家庭看護工確診肺炎或其他因素不能提供服務者、國小學童（未滿12歲兒童）、就讀國中、高中或五專前三年級的身心障礙者或其他經中央衛生主管機關認定者。

五、防疫補償金的申請期限？

隔離檢疫結束的那一天開始的2年內都可以申請辦理。

六、防疫補償金要怎麼申請？

民眾可至衛福部「嚴重特殊傳染性肺炎隔離及檢疫期間防疫補償申辦系統」線上申辦，或者透過紙本郵寄或至各縣市政府防疫補償受理窗口，如區公所、社會局等臨櫃提出申請。

七、防疫補償金可以領多少？

符合資格者每天可申請1000元，總共可拿多少，原則上是看居隔通知書上的日期來算，不過通知單上的日期須扣除雇主支領薪資的天數，像是周末是勞基法規定的休息日或例假，雇主依法會給薪，因此必須扣除。