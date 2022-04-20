全台連日破千例，南投市內知名私立幼兒園也淪陷，據傳19日晚上1名幼小班生PCR確診陽性，校方緊急通知該班家長停課10日，而外傳南投縣長林明溱的孫子也就讀該幼兒園，衛生局表示，今天確診13例，將在下午近一步對外說明。

據了解，該幼童是遭家人傳染確診，PCR陽性，不過該名幼童上周五就因為遭匡列沒有到校上課，幼兒園依照規定通知家長，進行停班停課、清消等動作，不過仍引發家長恐慌，儘管未達到停課等級，但有許多家長已經決定要幫孩子請假，暫時不要到學校上課。

全台連日破千例，南投市內知名私立幼兒園也淪陷，據傳19日晚上1名幼小班生PCR確診陽性，校方緊急通知該班家長停課10日。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

這幾天因傳出有幼童染疫後不幸病逝，引發家長恐慌，不過衛生局則表示，幼童發病情況比較特殊緊急，依中央規定是可以直接帶往醫院送醫，若家長發現家中幼童有類似狀況，可直接送往醫院治療。

對此縣府衛生局不願進一步說明，僅說今天確實有新增13例確診病例，其餘則將在下午說明，而記者撥打電話向南投縣長林明溱求證，不過電話未接聽無法證實。