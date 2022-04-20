大陸高階通用型空壓機廠力達-KY泉州廠3月中旬配合當地政府防疫措施而暫時停工，復工以來，4月持續加班趕工，彌補3月因疫情而下滑的損失。力達表示，只要大陸不再爆發疫情，4月出貨及營收會比3月大幅成長，內外銷市場均優於3月。

力達3月營收人民幣0.56億元，月減14.15％，年減8.2％；折合新臺幣計價2.51億元，月減12.58％，年減5.66％；第一季營收人民幣2.30億餘元，年增12.36％，折合新臺幣近10.15億元，年增13.14％。

力達指出，香港、泉州、吉林、深圳及上海等地是3月爆發疫情最嚴重地區。力達泉州廠3月13日起行政單位人員全數居家辦公，生產線員工居家停工，只有外地住宿舍員工還可以生產，生產進度嚴重受阻，力達靠著庫存原材料還能生產，但產能比原訂計畫減半。加上交通管制，很多產品物流配送無法配送到經銷商或終端客戶，原物料產品也無法準時交貨，只能申請數天出貨一次，是3月生產、銷售及營收都不如原先預期的主因。

力達表示，4月初疫情獲得有效控制，力達4月初復工以來，持續加班趕工，彌補3月因疫情造成的損失。只要不再爆發疫情，4月出貨、營收都會比3月大幅成長。

力達表示，根據各經銷商市場回饋、公司研發產品的市場需求度，目前力達產品銷售組合及配套有較大的需求量，相較去年同期，今年產品組合更優化及更符合市場需求。如果不考慮疫情干擾需求等因素，第二季將會優於去年同期。