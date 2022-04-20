凱基證券捐助之凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫，長期協助南投、嘉義、屏東、臺東縣等地偏鄉以及資源不利地區的學童營養補充及英語課輔學習，已持續推動8年不間斷；111年度的英語學習計畫即日起到5月6日進行徵件，繼續幫助偏鄉學童透過提升外語能力與世界接軌。

偏鄉國小普遍存在單親、隔代教養等情況，地處偏遠也無才藝、安親班，更遑論英語學習，凱基慈善基金會「愛，讓機會萌芽」計畫推動優質教育的永續發展，希望消弭因外在因素的教育資源落差，促使達到公平的學習環境。凱基慈善基金會執行長曾錦隆指出：「我們不知道孩子將來會到哪裡去，但有了國際通用語文的基礎，就能夠和其他國家同儕直接進行交流，在世界平台上更有信心。」透過英語教學補助能讓偏鄉學校能夠聘請校外師資，甚至外籍教師來為孩子加強英文學習，讓孩子有機會了解不一樣的文化。

例如南投縣雙冬國小地處偏遠，聘請老師不易，過去是英語檢測落後全縣四分之三的學校，透過凱基「愛，讓機會萌芽」的專案，聘請專業教師規畫為期一年教學計畫，在每周二讓中高年級的孩子都可以上到一堂全美語課程，活潑的教學方式讓小朋友能夠大膽的開口說英語，激發學習英語的動力；而在學習成就上，雙冬國小的英語科補救教學線上測驗通過率從75％提升至88％，更首次在全縣英語文競賽中榮獲說故事比賽第三名，獲此殊榮也大大鼓勵了偏鄉孩童。

此外，嘉義水上大崙國小校長曾南薰表示，凱基「愛，讓機會萌芽」穩定的補助讓大崙本校和分校可開辦中高年級英語課後社團，也讓英語教育向下紮根至小一新生；嘉義大林社團國小校長陳建裕則透過凱基的補助設計各種英語學習活動，讓孩子從生活中學英文，如認識薑餅屋、字卡拼圖到每月一次的英語單字王闖關，孩子在英語能力上的表現和進步都讓師長驚艷。

凱基慈善基金會110年度共計補助嘉義、臺東縣等34所學校弱勢學童營養早餐，以及南投、雲林、嘉義、屏東縣等39所學校英語學習計畫，111學年度英語計畫補助從即日起到5月6日進行徵件，希望幫助處偏鄉學童提升英語能力，打下與世界溝通的基礎，探索自我發展的無限可能。