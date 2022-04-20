南韓36歲男星梁世炯，出道後憑著幽默又風趣的表演風格備受觀眾喜愛，和弟弟梁世燦是娛樂圈相當知名的「諧星兄弟檔」，近期也因主持綜藝節目《無限挑戰》再度打開知名度。而私底下相當正直、善良的他，昨（19）日傳出在外出用餐時意外遇上突發事件，他卻不慌不忙的即時救了一名老婦人，受到大批網友的讚賞。

根據《韓聯社》的報導，梁世炯在17日晚間與友人一同到江南區一間餐廳用餐時，隔壁桌的老婦人突然被食物噎到、無法呼吸，一旁的兒子看到後趕緊為她進行哈姆立克法急救，但情況卻沒有好轉，梁世炯看到後也立即挺身而出，再度替老婦人進行哈姆立克法，成功讓她吐出口中的食物，恢復正常呼吸。

餐廳老闆受訪時表示，該名老婦與其家人都是店內常客，對於梁世炯在事發當時熟稔的急救措施相當感謝；當地消防局也透露當天曾接到餐廳打來說店內有人噎住窒息，但2分鐘後就打來表示當事者沒事了。

事實上，梁世炯曾在節目《家師父一體》裡學習過心肺復甦術（CPR）和哈姆立克急救法，沒想到卻在現實生活中正確的活用，受到眾人讚賞，而他的經紀公司對此表示「沒有要特別發表立場」，謙虛的回應相關話題，也受到網友一致好評。