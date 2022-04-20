國民黨今開「政府該給兒童最安全的疫苗保護、給醫療人員最溫暖的支持」記者會。國民黨文傳會主委王育敏呼籲，指揮中心應儘速採購兒童專用疫苗，讓家長有選擇給孩童施打疫苗的權利。

王育敏批評疫情指揮中心無能，兒童疫苗採購不到，指揮官陳時中的說法一變再變，4月18日說合約草案迄今未獲得回覆，但各界批評之後馬上轉彎，4月19日就說合約到最後階段，可以簽了，為何轉折這麼大？哪句話才是真的？

王育敏要求指揮中心儘速採購兒童專用疫苗，因為這波疫情衝擊中，孩童若缺乏疫苗保護，出現重症時可能會造成死亡，新北這起兩歲幼童病逝案例敲醒了政府對於兒童防疫工作應該更加重視。

王育敏也呼籲，有關兒童後續的整備，包括新生兒科加護病房、孩童染疫後送的SOP、幼兒醫療體系的建置等，政府應該準備到位，孩子不是大人的縮小版，指揮中心必須肩負起照顧兒童的責任。

國民黨副祕書長李彥秀指出，台灣家長對莫德納給孩童打有疑慮，現在都忐忑不安，該不該讓小孩打？若可以等其他疫苗，何時可以等得到？請陳時中交代清楚，否則就請陳時中負起責任。

台北市家長會長協會理事長周季平表示，若施打後出現狀況是否代表政府不用負責，因為是家長同意的，所以家長要自行負責？但家長沒有選擇權。政府應該幫辛苦的家長把關，家長沒有專業知識，只有保護小孩的想法，沒有人希望小孩生病，請衛福部清楚說明。

台北市國小聯合會總會長廖哲豪則表示，家長都希望國小學童可以施打疫苗，比較不會染上重症，但很多家長兩難、不知道該不該打莫德納？因為沒有數據可以了解打完後副作用為何？影響程度為何？

醫療委員會主委蔡明忠則提到快篩的問題，蔡政府早期不快篩、普篩，但疫情擴散之際，快篩是非常重要的依據，絕對不能少；此外，當前國內的治療藥品絕對還不夠，指揮中心說6月底前能進35萬劑，但只少要百萬劑以上才夠。雖然目前政策是中重症才提供藥品，但一發病的早期就給藥才有較好的效果，疫情中心應該好好思考。