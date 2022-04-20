中市80歲施姓老翁前年發現家裡天花板上有貓奔跑嬉鬧打擾生活，怒將3隻幼貓放進鞋盒內，再裝進塑膠袋，打上死結放流排水溝，小貓狂叫求救經人發現撈起，已1死、1命危。台中地院以老翁罔顧、輕蔑動物生命，依違反《動物保護法》判處徒刑3月、併科罰金新台幣20萬元，並宣告緩刑2年，向國庫支付2萬元，不得上訴。

老翁在2020年7月20日下午3時許將3隻活剝亂跳的幼貓，放進附蓋子的鞋盒，再裝進白色塑膠袋，袋子束口插入木棒上死結，丟進排水溝內放流。

紙盒沿水溝漂流，在水溝旁工作的林姓男子聽到貓叫聲部斷，察覺怪異前往查看，撈起塑膠袋，撕開後發現內有3隻幼貓，1隻已死亡、1隻奄奄一息，另1隻已抓破鞋盒，但無法從塑膠袋掙脫。

林男通報台中市府動物保護防疫處，由防疫處人員報警，經調閱監視影像追查查獲。老翁到案，坦承將貓裝箱放水流，但辯稱並沒有將塑膠袋打死結，他沒想到貓無法掙脫會淹死或窒息，且當時排水溝並沒水。

林男作證指出，當時水溝的沈深約20公分，且塑膠袋綁上死結無法解開，他才撕開塑膠袋救出幼貓。

台中地院簡易庭依違反《動物保護法》故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，判刑3月，併科罰金20萬元，有期徒刑部分得易科罰金。

老翁不服上訴，並提出就診診斷證明他罹患失智症。二審法官以診斷證明開立時間在案發後，並未記載他辨識違法能力顯著降低，且老翁歷次供述時精神狀態都正常，審酌他坦承犯行、提出失智診斷證明及並無前科等，撤銷原判，改依違反《動物保護法》不得任意宰殺動物罪判徒刑3月、併科罰金20萬元，並宣告緩刑2年，向國庫支付2萬元。