華視新聞在上午7點03分時，新聞畫面下方出現幾則跑馬快訊，包含「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等跑馬燈訊息，直到民眾反映才發現出錯，隨後更驚動情治系統。此消息引發熱議，大批網友痛批NCC竟沒動作，顯然就是「雙標」。

華視新聞播出相關烏龍消息後，嚇壞不少民眾，直到民眾反映電視台才驚覺出錯。不僅如此，情治系統第一時間收到輿情後，包括調查局、新北市政府紛紛親自透過管道，致電華視高層詢問到底發生何事？這時華視才知道出了大包。

被誤植為導彈擊中的新北市政府，市長侯友宜與一級主管，則是接到友人及民眾紛紛打電詢問，當下也一頭霧水，還趕緊詢問線上記者以及電視台高層，這時也才知道自己成了「受害者」。

根據華視內部調查，上午播出的畫面是替新北市消防局錄製的防災演練，稍早華視已針對此誤植事件道歉，表示快訊內容是昨(19日)為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，華視新聞第一時間向民眾道歉與澄清，也將嚴懲失職人員。

此消息引發熱議，NCC目前尚未對此案作出回應。網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結痛批「雙標」二字，其他人則留言：「電視台只要是某顏色的，出再大的錯，犯再大的過， NCC 都『視而不見』」、「這種內控品質的電視台，在NCC支持下進佔52台，丟臉！」「NCC呢？」「Where is NCC？髒兮兮去那裡了？嚴重危害國安新聞，一定要關台」、「烏龍台」。