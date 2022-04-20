9年前陸姓女子到醫美診所接受抽脂及豐胸手術，低因手術及急救設備不完備，致陸女施打麻醉藥劑過量引發癲癇症狀，急救不及死亡；台灣高等法院更一審依違反醫師法非法執行醫療業務罪，將診所職員池國樑判刑2年10月，負責人林玉清判刑2年6月。可上訴。

2013年6月23日林玉清讓沒有醫師執照的池國樑(原名池岳龍)一起為陸女抽脂及豐胸手術，結束抽脂後，池國樑為陸女施打麻醉藥，致陸因長時間抽脂大量體液及電解質流失，施打麻醉藥劑過量，引發癲癇症狀。

林玉清遲至同日晚間10點多才撥打電話通知救護車到場急救，因診所無足夠急救設備，致陸女發生缺氧性腦病變，經送醫急救後，2013年7月25日上午仍因缺氧性腦症併發肺炎致神經敗血性休克死亡。

高院更一審考量池國樑並未取得合法醫師資格，卻施行手術過程中且因一時疏忽，導致被害女子不堪負荷麻醉藥物之劑量，而發生癲癇症狀，復未能接受適當緊急處置而造成缺氧性腦病變，進而喪失寶貴之生命，侵害他人生命法益實屬重大。

更一審考量林玉清、池國樑犯罪後均否認犯行，飾詞卸責，態度不佳，分別判處有期徒刑2年6月、2年10月，以資懲儆。可上訴。

死者母親提告求償部分，去年高院維持台北地方法院一審認定，判決診所負責人林玉清、參與手術的職員池岳龍，連帶賠償337萬9472元。