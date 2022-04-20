今天在大聯盟場上天使以7：2大勝太空人，但日本「二刀流」大谷翔平未能延續好表現，此戰4打數無安打，吞下1K、選到1次保送，打擊率下滑到.216，無緣上演連續9場安打，此外他也是整個天使先發打線唯一「繳白卷」的打者，2到9棒上場打擊全部都有安打，看來大谷勢必又要找時間幫球棒急救了。

Put up 5 in the 5th 😇#GoHalos pic.twitter.com/tifLjvOTgm — Los Angeles Angels (@Angels) April 20, 2022

大谷昨天面對太空人比賽中揮出安打，連8場有安打出現，為個人生涯次佳紀錄，過去個人最佳紀錄為2019年連11場揮出安打，可惜在今天的比賽吞蛋，無緣向新紀錄邁進，更成為先發打線中唯一沒有打擊表現的人，不過靠著隊友天使仍穩穩拿下勝利，先發投手奧利弗(Oliver Ortega)成功拿到本季首勝。

天使此戰第2局就展開攻勢，日裔捕手鈴木清(Kurt Suzuki)先選到保送上壘，下一棒艾戴爾(Jo Adell)敲出二壘長打，讓鈴木清站上三壘得點圈，接著馬爾許(Brandon Marsh)首球就揮棒形成左外野方向高飛犧牲打，球隊得分以1：0領先，不過太空人3局馬上回擊，布瑞格曼(Alex Bregman)靠二壘安打追平比數。

接著都看天使上演打擊秀，4局先拿1分討回領先，5局灌進5分，用猛烈安打攻勢將比數拉開到7：1。太空人潘尼亞(Jeremy Pena)雖在7局敲出陽春炮，但僅僅1分不足以扳回劣勢，最終就以2：7敗陣。此戰艾戴爾5打數3安打貢獻1分打點，沃德(Taylor Ward)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)、梅菲爾德(Jack Mayfield)都有2安打表現。