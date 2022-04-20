搶攻全球智慧城市超過兩兆美元商機，系統整合大廠帆宣系統科技（6196）與逢甲大學合作的「5G智慧城市實驗室」4月20日隆重開幕，開啟亞太區5G智慧城市整合應用的新紀元。

「5G智慧城市實驗室」由帆宣系統科技捐贈Nokia 5G專網設備，架構室內及室外二組獨立型5G企業專網基地台、一組核心網設備，結合逢甲大學強大的研發能量，共同打造出亞太區唯一具備5G專網智慧城市全尺寸與全功能實驗場域。

2022年雙方預計合作多項智慧應用主題，包含智慧製造研發「5G智慧工業生產系統與資訊監控計畫」、「5G通訊平台效能驗證分析及資安DDoS攻擊辨識」、開發「5G專網城市智慧防災系統」、「智慧桿」與「移動式救災情蒐系統」，除了將5G專網導入台灣目前的防、救災系統，也與台中市政府合作在逢甲商圈、水湳商圈進行智慧社區、智慧商務、智慧能源、韌性城市等大型智慧系統整合應用，未來更將逐步推動至台中市境內，打造智慧城市示範城市。

台灣中小企業在智慧城市單一功能設備與零組件製造，具有長期累積的研發能量及快速開發製造的優勢，但從製造導入「智造」的過程，企業缺乏能夠先行測試智慧研發、智慧流程、智慧加工等所有相關5G設備製造的可控場域，更遑論5G相關應用業務與智慧產品的驗證與推廣。

「5G專網智慧城市實驗室」具備教育、研究發展、培育人才的功能，最重要的是提供企業服務，解決企業進入5G智慧時代面臨的困境，降低企業5G智慧產品未測試即上路的風險。

台灣的智慧城市產業整廠輸出產能需要整合，也需要落實智慧城市研發與產業技術人員培訓，透過「5G智慧城市實驗室」帆宣系統科技與逢甲大學希望組建具備規劃設計、系統整合與建造能力的智慧城市國家隊，以打群戰的方式讓台廠吃到全球智慧城市的大商機。