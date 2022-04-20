大陸女星趙麗穎主演《陸貞傳奇》、《花千骨》、《楚喬傳》等人氣劇走紅，至今仍是一線紅星，而她與「蘭陵王」馮紹峰因戲結緣，2018年奉子成婚，育有一子「醒醒」，不料卻在2021年宣告離婚，讓外界相當震驚，而在兩人分手1年的現在，有消息傳出趙麗穎與馮紹峰有望「再續前緣」，粉絲聞喜訊都樂壞了。

當年趙麗穎與馮紹峰合作《西遊記女兒國》時產生愛的火花，同年突曬出結婚證宣布結為連理，隔年3月生下一子，此消息轟動一時，兩人之後推出新戲《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，在戲裡飾演夫妻，甜蜜羨煞眾人，眾人也認為他們在戲外也能幸福到永遠，不料趙麗穎產後光速復出，去年4月宣布離婚，離婚聲明強調「人因工作相識結緣走到一起，也因工作聚少離多，選擇重新回歸朋友關係」，3年婚姻擁有過美好，之後會承擔父母責任，陪伴小孩長大。

如今趙麗穎與馮紹峰離婚已1年，有傳男方先前提過復合，重新追求趙麗穎，但遭女神拒絕，覺得彼此比較適合當朋友，據陸媒報導，近來有電影公司籌拍新片，原本邀了馮紹峰搭檔李冰冰，但李冰冰婉拒了這個合作機會，轉而推薦好友兼公司合夥人趙麗穎，而趙麗穎沒有排斥。

據悉，李冰冰是看過電影劇本後，覺得角色設定不太適合自己，因此轉跟劇組推薦了好友趙麗穎，還帶著趙麗穎與製片方見了面談，據悉，當時馮紹峰也在場，兩人當天互動自然大方，並不避諱，而李冰冰的這一推辭，間接促成昔日演藝圈銀色夫妻檔再續前緣。