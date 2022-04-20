財政部查核10戶以上囤房大戶租賃所得報稅情形，5區國稅局查核結果出爐，其中北區國稅局查核605件，補稅案件326件，補稅金額達4100萬元，是五區國稅局當中最多。

財政部查核擁有10戶以上非自住房屋大戶，租賃所得結果，查核案件共計1734件，補稅件數大約1006件，補稅金額將近1億元。

北區國稅局最多之外，台北國稅局查核人數316人和補稅件數188件，雖然不是次多，補稅金額卻高達2800萬元。中區國稅局查核人數達417人，補稅案件269人，補稅金額1800萬元。

南區國稅局查核200人，補稅案件129人，補稅金額700萬元；高雄國稅局則是查核142人，補稅案件94人，補稅金額600萬元。

中部地區一位名醫手上持有91戶房屋且座落於一中商圈，堪稱一中商圈超級包租公，國稅局也依照專案查核要求其補稅，最後補繳212萬元所得稅款，引發外界關注；新北市則是擁有18戶房屋分割多戶出租，補稅高達1903萬元。