42歲女星麻衣8年前嫁給台塑集團創辦人王永慶的長孫王泉仁，兩人生下一子後，麻衣就因婚變傳聞帶兒子「小王子」回到娘家日本生活，獨自扛起照顧兒子責任，近日麻衣全面在社交網站上復出，今(20日)稍早她更鬆口曾和兒子都罹患新冠肺炎，她為了兒子幾乎徹夜未眠，可見過著偽單親媽媽的她之堅強。

麻衣上月開通IG帳號，最近頻在IG上玩問與答，她不僅大方分享蕾絲口罩去哪裡買的，也坦言想回台灣見大家，有人說：「從《康熙》喜歡麻衣到現在」，她回答：「懷念，我想跟小S聊聊」，有人問她是否考慮直播，她回答等粉絲破兩萬會考慮，另有人問她到現在是否還會唱Sunday Girls的歌？她更笑說：「當然會呦，還會跳舞」。

麻衣最近常發文分享近況。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

有網友好奇麻衣認為台灣和日本的差異？麻衣回：「台灣真的很熱情又親切」，她更指在台灣其實皮膚會比較好，「日本因為很乾燥，所以保濕部分台灣比日本好很多」。話鋒一轉，有很多人問她目前日本疫情如何？她直言，其實跟兒子有得過新冠肺炎，「我們有在做徹底防疫措施，還是得了，突然來的單親在家隔離生活」。

麻衣回答網友提問。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

隨後，麻衣發長文說今年1月時東京確診人數快要兩萬人，很多學校都停課，感覺病毒跟他們越來越近，1月22日當晚她便覺得兒子身體溫熱，量了體溫是37.5度，隔天吃完早餐，發現兒子沒了食慾，燒到40度，下午醫生才到家門口，「醫師說今天看診的小朋友幾乎都一樣的症狀，大家都確診。把唾液給醫師，聽了呼吸道聲、沒事。鼻涕也沒有。只有發燒。開了退燒藥，就這樣。」

麻衣自曝和兒子曾確診新冠肺炎。（圖／翻攝自mai_sato_1113 IG）

麻衣進一步問醫生自己是否也能檢查，而醫生說麻衣目前無症狀，就算測可能不會有反應，加上那陣子需要檢查的數量暴增，有症狀才優先，明天凌晨會再發簡訊通知，「如果陽性就打電話給妳，陰性就打簡訊通知」，「那晚也我幾乎都沒什麼睡」，隔天兒子精神恢復，晚上竟換麻衣感覺忽冷忽熱，凌晨她才終於接到通知是陽性，接著便開始接受一連串的措施。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。