和潤企業(6592)在母公司新車銷售逆風下，新業務動能雖仍強勁，但疫情再起恐至短期呆帳飆高，導致近日股價在5日線的115元附近游走，但法人認為或許提供更佳進場點。外資終止連3賣超，惟周三股價翻黑下跌約1%，5日線得而復失。

台灣租賃業主要營運地區包含台灣、大陸，以及東協地區。近日兩岸Omicron疫情再起，大陸數地區甚至再次進入封城狀態，與2020年第一季Covid-19初期封城狀態接近，恐導致短期逾期放款大幅攀高。然參考過往經驗，整體終究將朝逐步解封發展，延滯率亦將因而快速下滑。

本土投顧法人認為，在兩岸整體租賃滲透率仍低，呆帳延滯率穩定，利差可望持穩下，長期成長動能仍存。利差方面，過去兩年受惠於寬鬆貨幣得到更低的資金成本，法人認為台幣升息幅度有限，人民幣仍在降準，影響有限。

和潤企業與中租-KY(5871)相較，和潤主要耕耘在台灣車輛分期付款/租賃業務，另持有50%和雲行動服務。台灣新車銷售近期遭逢逆風，今年至今(YTD)銷售下滑15%，主要在於晶片等關鍵零組件缺貨。另外母公司和泰車在Toyota/Lexus方面市占率下滑，然和潤仍錄得強勁成長，來自二手車、重車、機車等。回顧2020年第一季，和潤單季度新增呆帳上揚至1.7%(放款)，以台灣為主業務受到影響層面較輕微。法人認為，疫情在短線將對其大陸業務及租車業務有些許影響，但影響有限。

大陸近日在Omicron疫情嚴峻下，多數地區包含長江三角洲諸多城市等皆進入封城狀態。回顧2020年第一季新冠爆發，當時大陸首次進行大規模封城(包含武漢、長江三角洲、大多華中華南地區)，封鎖可謂接近全國性。另外參考新冠管控指數(考量學校、工作場所關閉、旅遊管制等)，法人認為此次封城影響與上次相當，亦將會對租賃行業短期有顯著負面影響。

大陸租賃市場成長率自2018年開始顯著趨緩，主要在於整體租賃行業開始納入銀監會控管，對於資本適足率、提存水準等要求整體趨嚴。法人認為整體有利中大型租賃公司如中租在大陸的長期發展，因大陸租賃家數近萬，行業太過發散，此舉有助排除不良行業競爭，行業進入整理期，然長期展望無虞。大陸整體金融市場表現仍穩健，在貸款年增率、銀行體系逾期放款率等。法人亦看到台灣，大陸在租賃行業之滲透率相較於其他國家仍顯著偏低，長期可望有超越GDP增長。

台灣新車銷售3月達3萬9442輛，因年節因素顯著月增62.5%，然累計第一季銷售量仍有15%年減，主要受到缺料影響。和泰車(2207)豐田市佔率約29.4%、略為下滑(上月34%)，Lexus約5.5%亦下滑(上月7.5%)。然和潤主要成長動能主要在二手車重車機車等其他業務，不受母公司銷售疲弱影響。新承做放款餘額新車部分占比在2021年已自37%下滑至32%。整體新車承做分期付款比重仍低於40%，法人認為更高的金融滲透率仍為其長線成長動能。