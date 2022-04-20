【LIVE直播】大烏龍！華視新聞誤報戰爭快訊 國民黨怒批「製造恐慌」｜2022.04.20 @中時新聞網

華視新聞在上午7點03分時，新聞畫面下方出現幾則跑馬快訊，包含「戰爭有爆發之虞 新北市政府開設聯合應變指揮管制中心」、「新北市遭共軍導彈擊中，臺北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」等跑馬燈訊息，當下嚇壞民眾，但電視台卻渾然不知，直到民眾反映後才發現出錯。不僅如此，情治系統第一時間收到輿情後，包括調查局、新北市政府紛紛親自透過管道致電華視高層詢問到底發生何事?這時華視才知道出了大包。

而身為苦主，被誤植為導彈擊中的新北市政府，市長侯友宜以及一級主管，則是接到友人及民眾紛紛打電詢問，當下也一頭霧水，還趕緊詢問線上記者以及電視台高層，這時也才知道自己成了受害者。

華視「導彈」烏龍釀恐慌，華視立刻發生道歉聲明。(中時資料庫)

調查局也是接獲輿情通報後，立刻聯繫華視高層，同時動員人員急電線上記者詢問到底發生何事?但是知道是烏龍一場後也大感不可思議。

根據華視內部調查，上午播出的畫面是替新北市消防局錄製的防災演練，稍早華視已針對此誤植事件道歉，表示快訊內容是昨(19日)為新北消防局錄製的防災影片，因路徑設定錯誤，誤植影片內容，華視新聞第一時間向民眾道歉與澄清，也將嚴懲失職人員。