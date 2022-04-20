本土新冠疫情嚴峻，不少家長擔心未打疫苗的孩子不慎染疫，但也憂心打疫苗會有副作用，林口長庚醫院副院長邱政洵及兒童感染科醫師謝育嘉表示，以美國的經驗，5至11歲兒童沒打疫苗感染Omicron，住院率是打過疫苗的2倍以上，建議家長應該要讓孩子都打疫苗，尤其是具有高風險如肥胖、慢性肺病、先天性心臟病、患有神經系統疾病、癲癇症的兒童或家中有免疫缺損的兒童，更要打疫苗。

長庚醫院表示，可以理解部分父母對孩子接種疫苗會猶豫，但兒童接種新冠疫苗可防止多種併發症，且不打疫苗也是有風險的，以美國的經驗，5至11歲兒童沒打疫苗感染Omicron，住院率是打過疫苗的2倍以上，大量兒童病患出現也可能會癱瘓醫療系統。

長庚醫院指出，兒童確診新冠肺炎症狀比一般成人來得輕微，大部分兒童的臨床表現以輕症為主，症狀如發燒1至2天、頭痛、喉嚨痛、鼻塞、流鼻水、嘔吐、腹瀉等症狀，與一般感冒病毒感染無異，但仍有部分兒童會病得很重，併發腦炎、腦病變、心肌炎、肺炎、呼吸衰竭或兒童多系統發炎症候群，少數兒童會死亡，這就是為什麼要例行性的為兒童接種流感、麻疹、水痘疫苗的原因。

長庚醫院說明，世界各國包含美國、加拿大、歐盟、日本、香港、韓國陸續於去年底、今年初核准5至11歲兒童接種新冠疫苗，具有高風險如肥胖、慢性肺病、先天性心臟病、神經系統疾病、癲癇症的兒童或家中有免疫缺損的兒童，更要接種新冠肺炎疫苗，專家們認為讓兒童接種疫苗有助於提供保護以面對下一波新變異株流行的威脅。

莫德納疫苗給 6至11 歲兒童接種，單劑量50微克，兩劑間隔4至8周，初步數據顯示，莫德納疫苗會引發很高的抗體反應，大多數副作用是輕度至中度且很短暫，與輝瑞／BNT的常見副作用相似，大多數會有接種部位疼痛、腫脹和發紅。

另外輝瑞／BNT則是給5至11歲兒童施打，單劑量為10微克，兩劑間隔3周，兒童接種兩劑BNT疫苗，對有症狀新冠肺炎感染的保護力有90.7%。常見副作用為疫苗接種部位的疼痛、腫脹和發紅，通常都是輕微的，至於家長最擔心的心肌炎、心包膜炎，僅有少數疑似案件，症狀輕微，而且較青少年族群少，5至11歲兒童接種BNT疫苗是安全有效的。