在面相中，嘴代表著財庫，嘴的形狀和色澤不同，注定擁有的財富也是不一樣的。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，如果嘴巴閉不緊、呈現尖凸狀態、雙唇太薄，或是擁有吹火口，都是屬於漏財嘴，賺錢不易還難以存錢，需要常常為經濟煩惱。

▍1.閉不緊的嘴

有些人的雙唇閉不嚴實，平常總是習慣性微微張著嘴，這就屬於「漏財嘴」。因為嘴是財庫，如果整天張著，財氣自然就都會從口中漏出去。若是有此嘴型，是很難守住錢財的，會經常將錢財花在一些不必要的娛樂活動和聚會之中，還容易為一些與自己毫不相關的人散財，建議還是要做好理財，才能避免亂花錢。

▍2.尖凸的嘴

嘴巴尖尖向外突起的人，通常都比較愛說話，但從這種人口中說出的話，往往都是比較尖酸刻薄的，他本人可能還沒意識到，但身邊的人會經常感覺不舒服，因此影響到人際關係。在工作中，常常因為這張嘴而導致自己失去很好的機會，賺不到什麼錢，建議平時說話前多想想，盡量少說多做。

▍3.很薄的嘴

一個好的唇相是薄厚適宜，唇紅如砂，上下對稱的，薄而無肉則是運勢較弱的唇形。嘴唇太薄的話，往往在賺錢方面比較困難，守財能力也很弱，在消費上不懂得節制，比較貪圖享受，沒有理財觀念，再加上賺錢能力普通，生活中就容易捉襟見肘。建議提升自己的能力，認真工作，樹立正確的消費觀。

▍4.吹火口

在自然放鬆狀態下，嘴巴就像是在吹東西，這就是「吹火口」。這種嘴既是向外突出的，又是閉不嚴的，那失財情況就會更嚴重。平時一出口就容易得罪人，錢財都從口中溜走了，也很容易因為一些莫名其妙的事情花錢，難積累財富。

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