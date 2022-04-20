為了強化台南市區與麻豆、南科的公共運輸服務，大台南公車「橘13（麻豆-台南）及橘14（麻豆-南科）」路線20日上路，台南增加2條行駛國道的橘13、橘14，均由麻豆轉運站出發，首月提供搭乘優惠，橘13線一律銅板價50元，可以銜接南科的橘14則是享免費暢搭，方便沿線搭乘大眾運輸工具的民眾、通勤族。

台南市市長黃偉哲20日主持大台南公車「橘13（麻豆-台南）及橘14（麻豆-南科）」路線啟航典禮，黃偉哲致詞時表示，橘13每天40個班次，提供曾文區鄉親非常方便的服務。橘14則是可以銜接南科每天的8萬5000人就業人潮，未來要南科就業人口上看10萬人，橘13、橘14分別往返台南市區及南科，讓交通更順暢，路上也能減少塞車。

台南市交通局局長王銘德指出，橘13路線規劃由麻豆轉運站出發，經國道1號至市區下大灣交流道與小東路後，抵達台南轉運站，路線約28公里，行車約30至40分鐘。

橘14路線規劃由麻豆轉運站為起點，經國道1號後下安定交流道與安定許中營、中榮里等地區後，進入南科園區，終點為南科實中，路線約26公里，行車約35至45分鐘，2條路線均利用高速公路的快速直捷特性，提供麻豆往返市區及南科，兼顧行車效率及民眾需求。

橘13規劃每日42班次，橘14規劃每日16班次，皆配合民眾通勤通學時間規劃，今後麻豆將有完整快速公車路網，連絡嘉義高鐵、南科、台南市區，形塑快捷公共運輸的新樞紐。

台南市公共運輸處長吳俁之表示，路線上路首月4月20日至5月19日，台南市交通局與漢程客運共同推出搭乘優惠，橘13由麻豆往返台南市區原本現金最高89元，上路首月一律銅板價50元（刷卡再省26元），台南市區（台南轉運站至漢聲電台）區間免費；橘14由麻豆至南科實中，原本現金最高59元（刷卡再省26元），優惠期間全線免費搭乘。(品觀點記者張雅雲/台南報導)