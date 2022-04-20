《菸害防制法》議題正夯！在國民黨喊出禁加熱菸口號後，不但得不到地方支持，連網路上也是罵聲一片。上週菸防法公聽會激烈攻防，擔任立法院衛環委員會召委的國民黨立委林為洲上週末突然在法案審查前夕，在臉書PO文詢問網友對於加熱菸的看法，數百位網友瘋狂湧入留言，甚至釣出一堆名人，包括知名爆料公社版主，資深媒體人、前環保署署長魏國彥等，都表態支持應依法納管加熱菸。

國民黨喊禁 網友和自家人也不買單

上週立法院針對菸防法修正案召開公聽會，與會專家針對加熱菸該納管還是禁止，展開激烈攻防。其中近來才被國民黨增聘為考紀委員的杜家駒律師也受邀出席，但他的態度與國民黨「黨意」卻有些不一樣，他表示，從法律角度來看，加熱菸與電子煙在成份和原料上的不同，本來就不應該相提並論；假設加熱菸與紙菸並無太大差異卻被禁止，恐有違反憲法平等原則。

事實上，聲援杜家駒、對國民黨喊禁加熱菸不以為然的「自己人」還真不少。國民黨執政期間的前環保署長在林為洲臉書留言表示，從室內外空氣品質來看，加熱菸沒有二手煙問題，這項因素應該被納入考量。

《爆料公社》版主留言質疑：「怎麼火燒的菸草（紙菸）能賣，水煮的菸草（加熱菸）不能賣？」更有網友表示「要禁就連紙菸一起禁」、「加熱菸沒那沒臭，而且不會飄煙灰，不用點火也不用擔心會燒起來」、「還給菸民選擇權力」，親藍資深媒體人也留言支持開放加熱菸。

一開一禁是誤導的口號

也有網友質疑，國民黨不斷質疑政府「一開（加熱菸）一禁（電子煙）」有貓膩，實際上，只要電子煙依藥事法法取得藥證，依然可以賣，哪裡來的禁止？而加熱菸與紙菸都是菸草製成，本來就應該要依法納管，哪裡來的開放？所謂「一開一禁」是誤導民眾、掩護紙菸商的口號。

甚至針對反菸團體及家長團體提出的九成五家長支持雙禁加熱菸及電子煙的民調，也有同黨立法委員助理看不下去，在臉書上諷刺「民調絕對是真的，但沒有投票權的樣本有意義嗎？」

國民黨要雙禁加熱菸，但林為洲臉書一問，卻引來數百位網友支持加熱菸的留言，這點恐怕連當初發文的林為洲想都沒想到。網友認為，表態要參選選竹北市長的林為洲，即便國民黨在該地長期有優勢，但錯估民意會不會丟失選票？重蹈「反韓流」的覆轍？

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