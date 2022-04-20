台大法學教授李茂生在立委林為洲臉書留言指出，許多建議全面禁止加熱菸的主張者，其目的不是遏止或降低二手煙的氾濫或危害，而僅是全面盲目反菸。諷刺的是，當我們無法嚴格限制吸菸場所，堅決反對加熱菸的主張，卻是助長二手煙或三手煙繼續禍害人們健康的幫兇。

立委林為洲在臉書PO文表達對《菸害防制法》修法的立場，強調「降低總吸菸人口，減少二手煙煙害，這是這次修法我給自己的目標。」李茂生教授留言回應表示「僅憑菸防法的修法是無法達成第一個「降低總吸菸人口」的目的，但第二個目的卻是比較簡單能夠達成。」

李茂生教授進一步說明：「首先是嚴格限制吸菸場所，這點新的修法有點不及格；至少應該限制道路等公共場所不得吸菸，在公共場所的吸菸必須於限定的場所為之。如果這個手段不被社會接受，那麼加熱菸應該是個不錯的選擇；因為加熱菸僅加熱到350度C，此際不會產生焦油，而焦油即是吸附懸浮粒子等製造二手煙或甚至三手煙的元兇。」

李茂生認為，若要達成戒菸、減菸以促進國民健康，首先應該全面戒菸，嚴加取締；若認為這不可能，則應該採取一方面教育民眾，另方面減少民眾暴露於二手煙或三手煙禍害的措施，限制吸菸場所、加強取締應是首選。不過這牽涉執法力道，因此適度限制吸菸場所，推廣比較不易造成二手煙或三手煙禍害的加熱菸，就成為立委應該採取的修法態度。

李茂生覺得，此次的草案正是朝向這個目標前進的里程碑，然而似乎仍舊受到吸菸就是邪惡、吸菸等同於吸毒，會造成民族衰敗的民粹主義攻擊。其實，共存與減害（減少二手煙或三手煙的禍害）才是目前必須努力的目標。

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