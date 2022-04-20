在不少人認知中，體型肥胖、愛吃高脂食品、有酗酒習慣易患重度脂肪肝，但若吃太多果糖類食物，其實也是高危險群。營養師王證瑋在臉書提到，日前他收治一名僅48公斤的女性，病患平時很注意熱量，沒想到卻患重度脂肪肝，讓她百思不得其解，對此營養師表示，其實她時常吃的水果、果汁、珍珠奶茶，就是造成脂肪肝的大魔王。

營養師王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」表示，日前診間來了一名身高168公分、重48公斤的年輕女性，她為了維持身材，平時不碰油脂，而且少量多餐，肚子餓就吃水果、喝果汁，時常中午只喝一杯珍珠奶茶，一天攝取的卡路里約1200大卡，儘管吃得不多，但她卻患有重度脂肪肝，讓她非常困惑，因此來到診間詢問原因。

王證瑋營養師則解釋，水果、果汁、珍珠奶茶中含有果糖、高果糖糖漿，都是造成脂肪肝的原因，而且以水果為主餐，飲食不均衡還會加重肝臟代謝負擔。而脂肪肝還分為「酒精性脂肪肝」及「非酒精性脂肪肝」，平時毫無節制的過量飲酒，會使肝細胞損傷，肝臟無法正常代謝脂肪，造成三酸甘油酯堆積，就會引起酒精性脂肪肝。

此外，不少人認為喝酒才會有脂肪肝，但果糖其實也是可怕兇手，就是所謂的「非酒精性脂肪肝」，肝臟處理果糖的方式和酒精代謝一樣，當攝取過多果糖、高果糖糖漿時，會加速肝臟脂肪合成，長期下來使得脂肪堆積在肝臟，因而引起代謝問題，也是目前多數人患脂肪肝的主要原因。

民眾要避免脂肪肝，除了不要酗酒外，飲食上也要注意，許多看似健康的水果，其實潛藏過量果糖，建議每日餐後可選擇低糖份水果，例如藍莓、草莓、芭樂、棗子或牛番茄，一天1至2碗的份量；再者，手搖飲中的糖漿、麵包中香甜風味、餅乾的甜味，多半是由高果糖糖漿（或稱高果糖玉米糖漿）所塑造的口感，長期食用會增加肝臟負擔。

再來就是「避免吃過多油炸食物」，油質會因高溫烹調而導致裂變，甚至產生有害物質，長期下來也會讓肝臟代謝出現異常，增加脂肪肝風險，最後一個就是「忌過量飲酒」，若已有脂肪肝者須戒酒，男性每日2酒精當量、女性為1當量為限，1酒精當量相當於15公克酒精，也相當啤酒 420毫升（4.5%）。

營養師王證瑋指出，若想逆轉脂肪肝，不讓病況加劇，使脂肪肝變肝硬化或肝癌，飲食上平時要「增加彩色蔬菜攝取量」，蔥、薑、蒜及青花菜中的含硫化合物能幫助肝臟代謝，且植化素能有助肝臟修復；吃好油能抗發炎，降低肝臟發炎狀況，烹飪時可選橄欖油、酪梨油、苦茶油、適量補充原味堅果；多補充蛋白能減少脂肪囤積在肝臟，因為脂蛋白能協助肝臟中三酸甘油酯的代謝，而蛋白質是形成脂蛋白的重要原料，缺乏時會使三酸甘油酯累積在肝臟，足夠的蛋白才能降低脂肪肝發生風險。

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