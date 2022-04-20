周三香港股市開低走高，目前恆生指數盤中漲0.76%，為21188.15點。國企股漲0.5%，報7204.17點。

受隔夜美國科技股大漲激勵，恆生科技股目前漲1.53%，報4,219.85點。成分股漲多跌少，眾安在線跌1.4%，跌幅最大，其次為京東健康跌1%。聯想漲4.2%，漲幅最大。

所謂的「ATM」股為大盤帶來提振，阿里巴巴漲0.8%、騰訊漲0.9%、美團漲1%。

內需股表現強勁，李寧大漲逾6%，在藍籌中表現最好。申洲漲6.2%、海底撈漲4.4%、安踏漲3.8%、潤啤漲4.5%、農夫山泉漲3%。 人行未如預期調降貸款市場報價利率（LPR），大陸地產和物管股走跌，碧桂園服務重挫7%，在藍籌股表現最差。碧桂園跌4.5%、潤地跌逾3%、中海外跌3%。

受原油價格大跌逾5%拖累，中海油、中國石油下跌，但中國石油化工小漲0.5%。

太陽能股下跌，信義光能跌逾5%，旗下信義能源跌1%，福萊特跌3.6%，新特能源跌1.4%，保利協鑫目前小跌0.7%，南方太陽能跌3.5%。A股太陽能股龍頭陽光電源業績疲弱，股價暴跌20%打入跌停板，投資人對整個太陽能產業鏈發展前景感到擔憂。

國際金價下跌逾1%，拖累金礦股走弱，招金礦業下挫逾6%，結束連續6天的升勢。山東黃金、中國黃金國際均下跌。